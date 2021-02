Rende, al via domani la campagna vaccinazione per gli over 80. Tre le sedi individuate

A partire da domani inizierà nel comune di Rende la campagna di vaccinazione per ultra ottantenni. Tre le sedi individuate per la somministrazioni delle dosi.

RENDE (CS) – Partirà da domani a Rende la campagna vaccinale anti Covid per gli ultra ottantenni. La sede provinciale dell’Unione Italiana Ciechi, il Centro sociale “Roberta Lanzino” e la sede COM di piazza Matteotti saranno le tre postazioni messe a disposizione dal municipio dell’oltre Campagnano e adibite per l’accoglienza della popolazione residente. Ad occuparsi di contattare e somministrare il vaccino agli ultraottantenni saranno i medici di Medicina Generale, dopo l’accordo siglato nei giorni scorsi. L’assessora Lisa Sorrentino auspica “una sempre maggiore sinergia per le tante cose da realizzare in tale ambito per garantire ai nostri cittadini il diritto alla salute pubblica, bene comune che dovrebbe essere da tutti tutelato. Il nostro, a differenza degli altri comuni, è un territorio molto popoloso e quindi c’è bisogno ancora di più stimolare l’impegno degli attori coinvolti”.