Rende, alunna positiva alla scuola Primaria “Stancati”. Sospese le lezioni in una classe

La positività di un’alunna che frequenta una prima classe, ha portato alla sospensione della didattica in presenza e alla sanificazione della classe frequentata dalla bambina.

RENDE (CS) – Il dirigente scolastico della Scuola Primaria “Stancati”, la Dottoressa Rosalba Borrelli, ha comunicato la positività di di un’alunna che frequentata la prima classe dell’istituto. Per questo motivo ha disposto, in via precauzionale, la sospensione delle attività in presenza una prima classe ea partire da domani 23 febbraio.

“Il dirigente scolastico – si legge nell’ordinanza – considerato che è stata comunicata la positività di un’alunna che frequenta la 1C della scuola primaria “G. Stancati” al covid-19, considerato che è stata inoltrata dal Distretto Valle Crati- Medicina legale di Montalto la suddetta comunicazione e che si è in attesa di uno specifico provvedimento, considerata altresì la necessità di una sanificazione dell’aula e dei locali di pertinenza, decreta in via precauzionale la sospensione, per la classe 1C della scuola primaria “Stancati” delle attività didattiche in presenza a partire dal 23 febbraio fino a nuova comunicazione del dipartimento.