Una ragazza, alla guida dell’auto capovolta, lievemente ferita ed estratta da vigili del fuoco. Nella carambola, che ha coinvolto anche una terza auto, colpito alla gamba un pedone soccorso dai sanitari

.

RENDE (CS) – Un incidente che, fortunatamente, non ha provocato feriti gravi, ma solo tanta paura per gli occupanti di una Peugeout 107, finita capovolta, e per la ragazza che si trovava alla guida, soccorsa dal personale sanitario del 118, così come un ragazzo, investito dalla carambola tra due auto. Lievemente feriti anche gli occupanti della seconda vettura. È successo tutto oggi pomeriggio su via Alessandro Volta a Rende, nei pressi dell’incrocio con la Stazione ferroviaria di Castiglione Cosentino. Per cause in corso di accertamento, la piccola utilitaria nera ed una Alfa 147 si sono scontrate. Nella carambola l’utilitaria è finita capovolta, mentre l’Alfa 147 ha prima tamponato un’altra auto che si trovava lungo il percorso e poi ha finito la sua corsa contro un muro. Li vicino, si trovava un giovane che è stato colpito in modo accidentale alla gamba ed ha ricevuto le prime cure dal personale sanitario. Sul posto, per i rilievi ed accertare la dinamica dell’incidente, i carabinieri della compagnia di Rende e la municipale.