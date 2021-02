Unical, gli studenti con problemi tecnici possono richiedere l’utilizzo dei laboratori

Anche per la sessione invernale resta attivo il servizio d’assistenza dedicato agli iscritti che per problemi tecnici non possono sostenere le prove da casa

RENDE – Gli studenti dell’Unical, che per problemi di natura tecnica incontrano difficoltà nel sostenere da casa gli esami, possono chiedere di utilizzare i laboratori informatici dell’ateneo. È quanto comunica l’Ateneo, che ha come obiettivo garantire a tutti gli studenti la possibilità di partecipare agli esami.

Il servizio di assistenza, predisposto la scorsa estate, resta infatti attivo anche per gli esami della sessione invernale ora in corso, che continuano a svolgersi a distanza per ragioni legate all’attuale emergenza pandemica. Il servizio di help desk attivo consente quindi di chiedere assistenza e di essere ospitati in ateneo, nel rispetto dei protocolli anti-Covid, per svolgere la prova. Dall’avvio della sessione sono state evase già alcune richieste. È possibile inoltrare richiesta collegandosi al link ticket.unical.it/tickets/new/esami-online e scegliendo il Dipartimento di interesse. La procedura prevista per gli esami e tutte le indicazioni per sostenerli da casa sono disponibili sul portale d’ateneo (Didattica ed esami a distanza, tutorial e guide all’uso delle piattaforme).