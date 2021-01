Unical, al via gli esami on line: tutte le indicazioni utili dall’ateneo

Il prorettore alla Didattica Francesco Scarcello ha inviato, in queste ore, una lettera a tutti gli studenti: “seguite con attenzione tutte le linee guida. Via auguro di superare con successo tutte le prove”

ARCAVACATA (CS) – All’Unical è partita la prima sessione ordinaria degli esami dell’anno accademico 2020/2021. L’emergenza legata al Covid-19, però, non permette ancora di tornare nelle aule universitarie, pertanto le prove si terranno a distanza, come previsto dall’ultimo decreto adottato dal rettore Nicola Leone.

Il prorettore alla Didattica Francesco Scarcello ha inviato, in queste ore, una lettera a tutti gli studenti ricordando che le prove orali si terranno su Teams, mentre per le prove scritte i docenti hanno a disposizione la piattaforma exam.net, oltre alla piattaforma basata su Moodle, che molti già usano per il materiale didattico dei corsi.

Tutte le indicazioni relative agli esami on-line sono reperibili sul portale d’Ateneo al seguente link: www.unical.it/portale/portaltemplates/view/view_largomento.cfm?102434

In particolare, nella sezione, è presente il link ad una cartella condivisa “Esami on line” con le linee guida dettagliate, una video guida di 33 minuti ed altri brevi video esplicativi.

“Raccomando comunque – ha scritto il prorettore Scarcello agli studenti – di seguire con attenzione eventuali indicazioni specifiche sui vari insegnamenti, comunicate direttamente dai vostri docenti. Vi auguro di superare con successo tutte le prove che deciderete di sostenere”.