Covid, a breve un nuovo laboratorio per processare i tamponi all’Unical

Iniziate le fasi di collaudo delle attrezzature presenti all’interno del nuovo laboratorio molecolare allestito all’interno del campus dell’Unical

COSENZA – Dopo l’Epifania entrerà a pieno regime il laboratorio di biologia molecolare Covid del centro sanitario dell’Università della Calabria. Si attende il via ufficiale da parte della Regione, ma in questi giorni è iniziato il collaudo e il testing dei macchinari. Secondo quanto si apprende, il laboratorio potrà processare – a pieno regime – fino a 400 tamponi al giorno. L’accordo, ancora non formalizzato, prevede che l’Università si occupi della gestione delle attrezzature e del personale, mentre l’Asp fornirà i reagenti e il supporto logistico, considerato che all’interno del campus universitario è attiva da mesi una sede delle Usca. In ultimo, manca solo il via libera della Regione che deve formalmente accreditare il laboratorio universitario.