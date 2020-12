Da “lockdown” a “quarantenare”, i nuovi neologismi del 2020 in un video Unical

Il professor Yorick Gomez Gane, docente di Linguistica italiana all’Unical, spiega come sono nati alcuni termini nel corso della pandemia

ARCAVACATA (CS) – Da lockdown a quarantenare, sono tanti i neologismi coniati o adottati nel corso del 2020, con termini presi in prestito dall’inglese e altri già attestati nella prima stesura dei Promessi Sposi. Come sono nati? Possiamo usarli senza remore? Il professor Yorick Gomez Gane, docente di Linguistica italiana del Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università della Calabria, risponde in questo video ai principali dubbi.