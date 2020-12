Scuole Rende, Manna ci ripensa: richiesta a Spirlì l’attivazione della didattica mista

Il sindaco: “il diritto alla studio va assicurato, così come va sostenuto quello alla salute dei nostri cittadini”

RENDE (CS) – “Con una lettera indirizzata al presidente f.f. Antonino Spirlì abbiamo richiesto l’attivazione della didattica mista (DDI) nelle scuole di ogni ordine e grado.” Così annuncia il sindaco di Rende Marcello Manna, in un post sulla sua pagina Facebook. “Chiediamo – si legge nel post – che si faccia portavoce, nelle sedi competenti e attraverso gli strumenti necessari, a garantire, qualora l’attuale situazione sanitaria non dovesse migliorare, le attività didattiche in presenza, oltre che in DID –Didattica Digitale Integrata- per tutti gli alunni le cui famiglie ne facciano espressa richiesta.”