Scuole a Rende, Principe contro Manna: “atleta della riapertura e della chiusura”

RENDE (CS) – A Rende le scuole avrebbero dovuto riaprire dal 9 dicembre per 12 giorni prima delle vacanze di Natale, se non fosse che con una nuova ordinanza il sindaco Marcello Manna ne ha ordinato nuovamente , in via cautelativa, la chiusura, sospendendo le attività didattiche in presenza per tutte le scuole dell’infanzia.

“Purtroppo, non è una barzelletta ma parliamo della scuola – prosegue Principe – che deve educare i nostri bambini ed i nostri ragazzi alla socialità e deve formarli ad affrontare la vita, trasmettendo loro adeguata conoscenza. L’attività scolastica, in costanza di pandemia, non può essere affrontata con pressapochismo ed in mancanza di specifiche competenze in materie delicate come la virologia, l’immunologia e la epidemiologia. Queste competenze prescindono dalla riconoscenza e dalle compensazioni politiche. È proprio vero – conclude – questa amministrazione è inesistente, non programma, non realizza, non è in grado di gestire le emergenze”.