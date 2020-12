Rende, dal 9 dicembre riapriranno le scuole. Decisione dopo riunione con task force

La decisione “alla luce della diminuzione dei casi di contagio e al rafforzamento del sistema sanitario da parte della regione”, ha dichiarato il sindaco Marcello Manna. Intanto quasi un migliaio le firme raccolte da alcuni genitori per il rinvio in classe a dopo l’Epifania

RENDE (CS) – A Rende le scuole riapriranno il prossimo 9 dicembre. La decisione è stata prese al termine di un incontro avvenuto ieri pomeriggio nella sala giunta del comune di Rende un vertice tra il sindaco Marcello Manna, le dirigenti scolastiche e la task force di esperti guidata dal dottore Pasquale Verre in merito alla situazione scolastica cittadina.

“Si è scelto, di concerto con le autorità convenute all’incontro anche con il parere favorevole dell’Asp di adottare un nuovo provvedimento a tutela della salute pubblica che garantisca diritto alla salute e all’istruzione. Nonostante viviamo ancora tempi di emergenza sanitaria dobbiamo però far sì che i nostri studenti possano seguire le lezioni in presenza alla luce della diminuzione dei casi di contagio e al rafforzamento del sistema sanitario da parte della regione”, ha proseguito Manna dichiarando che: “si è deciso dunque di optare per la riapertura degli istituti scolastici dal prossimo 9 dicembre dopo le necessarie operazione di sanificazione delle scuole: bisogna ripartire e dare soprattutto alle giovani generazioni un segnale di speranza in un futuro migliore, nel ritorno alla normalità. Ringrazio le dirigenti scolastiche per la loro collaborazione e disponibilità a riaprire in presenza”.

Scuola, a Rende 800 firme per fermare il rientro in classe

Il ritorno della scuola in presenza divide comunque diverse famiglie. A proposito di Rende, sono almeno 800 le firme raccolte da diversi genitori di tutte scuole del circondario (Stancati, De Coubartain, Saporito) per chiedere al sindaco Manna di continuare in Dad fino a dopo l’Epifania.