Rende, Manna invita i commercianti ad addobbare la città per Natale

Con una lettera rivolta ai commercianti e agli imprenditori della città di Rende, il sindaco invita i titolari delle attività produttive ad addobbare i luoghi simbolo dell’aggregazione cittadina in vista delle prossime festività natalizie

RENDE – Marcello Manna ha voluto rivolgere un invito ai commercianti ad allestire addobbi e luci in vista delle prossime festività natalizie che dovrebbero coincidere con la disposizione da parte del governo della riapertura dei negozi chiusi per il parziale lockdown che sta interessando la Calabria, classificata come zona rossa.

La lettera si apre con i ringraziamenti del sindaco per “l’impegno e determinazione mostrati in questi mesi così difficili. Oggi è più che mai necessario essere uniti e anteporre il bene comune aiutandoci l’un l’altro e per questo stiamo predisponendo ulteriori azioni di sostegno sia alle famiglie più bisognose che alle attività commerciali maggiormente colpite da questa crisi. Per questo siamo oggi a chiederVi di aderire all’iniziativa pensata dalla nostra amministrazione per la ripresa delle attività produttive previste dal prossimo 4 dicembre e che, auspichiamo, ripartano anche nella nostra regione”.

“Quest’anno abbiamo deciso di mantenere, dando così un segnale forte di speranza alla città, la tradizione delle luminarie, ma in maniera più sobria e consona al momento di grave crisi che ci ha colpiti. Chiediamo dunque – conclude il sindaco Manna – di aderire a tale iniziativa addobbando i luoghi della città, simbolo di aggregazione quali piazze e vie e promuovendo così le vostre attività commerciali per tutta la durata delle festività natalizie”.