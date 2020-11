Servizio idrico regionale, Manna incontra l’assessore De Caprio

Il presidente dell’Autorità Idrica Calabrese, Manna: “la prossima settimana i primi cittadini sono chiamati a discutere della costituzione del gestore unico d’ambito, condizione primaria per l’accesso sia ai finanziamenti a disposizione del governo nazionale che alle linee di finanziamento europee”

CATANZARO – “Ieri, in cittadella regionale, ho incontrato, in qualità di Presidente dell’Autorità Idrica Calabrese, l’assessore all’ambiente Sergio De Caprio, per discutere dei temi che saranno affrontati dai sindaci la prossima settimana durante un’assemblea fondamentale per scrivere il futuro del servizio idrico regionale.” Così dichiara Marcello Manna. “I primi cittadini – continua – sono infatti chiamati a discutere della costituzione del gestore unico d’ambito, condizione primaria, insieme alla definizione del piano d’ambito, per l’accesso sia ai finanziamenti a disposizione del governo nazionale che alle linee di finanziamento europee.

Il termine ultimo per l’approvazione delle condizioni abilitanti è infatti il prossimo 31 dicembre, entro questa data va fatta la scelta definitiva per scongiurare il rischio concreto che la Calabria possa essere esclusa dalla pianificazione degli investimenti infrastrutturali comunitari. Il lavoro intenso e sinergico svolto da parte dei sindaci ci restituisce l’immagine di ripresa di un settore che ha visto la Calabria per anni immobile in un ambito così fondamentale che deve essere efficiente ed efficace, al pari di tutte le altre regioni d’Italia, parte attiva del processo di trasformazione della nostra regione da cenerentola d’Europa a terra di sviluppo e progresso come merita che sia.”