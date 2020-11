Rende, residenti in rivolta: periferie al buio e inondate di rifiuti

Le periferie di Rende da mesi alle prese con l’abbandono di rifiuti. Nessun intervento di pulizia da oltre un anno nelle contrade ai piedi del centro storico dove per strada si lascia di tutto, anche il materiale di risulta edile

RENDE – Ancora una volta i residenti delle contrade ai piedi del centro storico, in particolare San Pietro e Vallone (via XX Settembre) tornano a segnalare la presenza di rifiuti abbandonati nelle aree periferiche di Rende; Comune che, evidentemente, dà priorità e attenzione alle aree centrali. Le piccole frazioni e contrade, per non parlare delle discariche a cielo aperto sul tratto rendese della Statale 107 nei pressi di contrada Cutura, continuano a far registrare la presenza di rifiuti: decine di sacchi di spazzatura abbandonati, vetro, ingombranti, elettrodomestici e materiale edile di risulta fanno bella mostra in mezzo al verde.

Alla mancata pulizia si aggiunge il buio. In contrada Vallone e San Pietro da anni si chiede l’installazione di un impianto di illuminazione pubblica che potrebbe essere utile anche ad evitare che, di sera e di notte, chiunque indisturbato possa utilizzare la zona come discarica. Nonostante la nuova illuminazione in contrada Mutilli e ben 5 pali dell’illuminazione pubblica in un tratto di soli 500 metri su via XX Settembre, i residenti di contrada San Pietro non riescono, nonostante una richiesta depositata ormai anni fa in Comune, ad avere anche un solo palo della luce sulla strada in cui vivono. Infine i cittadini chiedono l’installazione di telecamere o fototrappole per individuare e sanzionare gli incivili che continuano imperterriti a gettare rifiuti per strada.