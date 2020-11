Rende, affidato al dottore Pasquale Verre l’incarico di consulente nell’ambito dell’emergenza Covid

Manna: “considerato l’evolversi della situazione epidemiologica, nonché il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio e la concomitante crisi del settore sanitario, si è proceduto alla nomina del dott. Verre che vanta anni di esperienza in prima linea nelle corsie degli ospedali“

RENDE (CS) – Firmato stamane dal sindaco Marcello Manna il decreto che affida al medico chirurgo dr. Pasquale Verre l’incarico di consulente nell’ambito dell’emergenza Covid. L’ex consigliere vanta un curriculum di tutto rispetto: primario della divisione di chirurgia generale F. Migliori del presidio ospedaliero dell’Annunziata di Cosenza, è attualmente chirurgo libero professionista. Ha alle spalle una carriera salda con più di cinquemila interventi chirurgici quale primo operatore.

È stato per due mandati segretario nazionale dell’ACOI (Associazione Chirurghi Ospedalieri Italiani.) e segretario regionale amministrativo dell’ANAAO ASSOMED (Associazione Medici Dirigenti). È inoltre socio di prestigiose società scientifiche nazionali ed internazionali. Rotariano di lungo corso, è socio dell’accademia Cosentina, Cavaliere del Santo Sepolcro di Gerusalemme e Cavaliere della Repubblica Italiana.

“Considerato l’evolversi della situazione epidemiologica, – ha dichiarato il sindaco Marcello Manna – nonché il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio e la concomitante crisi del settore sanitario, si è proceduto alla nomina del dott. Verre che vanta anni di esperienza in prima linea nelle corsie degli ospedali e che sarà dunque in grado di supportare la nostra amministrazione nella trattazione di tali problematiche. Riteniamo che sia necessario avvalersi di pareri tecnici formulati da esperti della materia per meglio gestire questa emergenza sanitaria e grazie al supporto del chirurgo dalle ben note competenze e capacità professionali ed umane, peraltro già in passato impegnato quale consigliere comunale, avvieremo una task force di professionisti in grado di sostenere con azioni mirate la nostra comunità in questo momento così difficile.”