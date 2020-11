Rende, Riformisti: “dal Municipio nessuna notizia su quanti abbiano contratto il Covid”

Federazione Riformista: “la cittadinanza ha il diritto di sapere dalla massima autorità sanitaria cittadina, ovvero dal Sindaco, lo stato di diffusione del virus nella nostra città”

RENDE (CS) – “In piena emergenza epidemiologica la cittadinanza ha il diritto di sapere dalla massima autorità sanitaria cittadina, ovvero dal Sindaco, lo stato di diffusione del virus nella nostra città. Dal Municipio, invece, nessuna notizia ufficiale viene fornita in merito a quanti concittadini abbiano contratto il Covid 19, quanti di questi siano stati posti in isolamento domiciliare e quali azioni sono state intraprese per assistere queste persone in clausura nella propria abitazione; più in generale, le autorità informino la cittadinanza sui provvedimenti assunti per tutelare la salute pubblica.” Così dichiara la Federazione Riformista di Rende in merito all’attuale situazione emergenziale nel territorio d’Oltrecampagnano. “A ciò – continua – si aggiunga che Rende ospita moltissime attività economiche e commerciali, che sono rimaste legittimamente aperte e che, essendo la Calabria zona rossa, debbono organizzarsi per rispettare le regole stabilite dal DPCM.

Riteniamo che le autorità cittadine e la polizia municipale, con il consueto garbo, debbano vigilare, anche nell’interesse degli imprenditori e degli esercenti, affinché le regole richiamate vengano rigorosamente rispettate anche dai cittadini che, per esigenze di vita, si recano negli esercizi aperti. Riteniamo che i controlli che le competenti autorità hanno il dovere di porre in essere debbano aiutare il cittadino a rispettare le regole di comportamenti, nel suo interesse e nell’interesse della salute della comunità di cui è partecipe.”