Rende, drive-in in allestimento nell’area mercatale per effettuare i tamponi

Il sindaco Manna: “ricordiamo che solo l’Azienda Sanitaria Provinciale predispone e ordina tali esami di controllo e monitoraggio”

RENDE (CS) – “Prosegue la stretta e sinergica collaborazione con l’Azienda Sanitaria Provinciale e la sezione cittadina della Croce Rossa Italiana – Cosenza. Stiamo allestendo in queste ore, grazie anche al contributo della Rende Servizi, il drive-in nell’area mercatale per eseguire in tutta sicurezza i tamponi previsti dall’Asp.” Così fa sapere il sindaco di Rende Marcello Manna. “Ricordiamo infatti che solo l’Azienda Sanitaria Provinciale predispone e ordina tali esami di controllo e monitoraggio, oltre a fornire in esclusiva i dati relativi al numero di contagi sul nostro territorio come da nota ufficiale diramata dall’Azienda stessa.”