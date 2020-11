Rende, il 118 fa nascere un neonato in ambulanza. Mamma e bimbo stanno bene

L’equipaggio territoriale del 118 dell’Unical aveva raggiunto una donna che era già in travaglio. Durante il tragitto verso l’Annunziata ha dato alla luce un bimbo. Sia la mamma che il neonato stanno bene.

.

RENDE – Una bella notizia arriva da Rende dove un bimbo è venuto alla luce in ambulanza. La notizia, in piena emergenza coronavirus, è stata comunicata dal 118 di Cosenza. Nel pomeriggio di oggi, all’incirca alle 15,15, l’equipaggio dell’emergenza territoriale dell’Unical a seguito della segnalazione della Centrale Operativa, ha raggiunto una donna incinta probabilmente già in fase di travaglio. L’ambulanza così ha preso in carico la donna per trasportarla urgentemente all’ospedale dell’Annunziata di Cosenza, ma il bambino aveva fretta di nascere e ha voluto farlo proprio in ambulanza. L’equipaggio ha capito che di lì a poco avrebbe dovuto aiutare la donna a partorire e infatti in pochi minuti il bambino è venuto alla luce, con un parto naturale e con un bel pianto. Sia la mamma che il neonato stanno bene. Il 118 di Cosenza ha comunicato che con questo intervento sono stati raggiunti i 50.000 soccorsi, sperando che sia di buono auspicio per tutti.