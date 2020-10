Rende: 2 Novembre, le prescrizioni da seguire per l’accesso al cimitero comunale

Il sindaco Marcello Manna ha pubblicato le disposizioni rivolte ai responsabili di settore per l’attuazione di tutte le norme e le prescrizioni previste dal decreto emanato dal governo regionale

RENDE – Anche a Rende le direttive da seguire per l’accesso al cimitero comunale durante la solennità di ognissanti e quella della commemorazione dei defunti. “Adotteremo tutte le misure di sicurezza necessarie affinché sia garantita ai nostri cittadini – ha affermato il primo cittadino – la possibilità di poter visitare i propri cari. Abbiamo disposto ingressi contingentati e accesso previa misurazione della temperatura corporea, oltre all’obbligo di dover indossare i dispositivi personali di sicurezza”.

“Sarà predisposta poi, apposta segnaletica informativa per i visitatori – ha concluso Manna – per evitare qualsiasi forma di assembramento all’interno così come all’esterno dell’area cimiteriale. Ribadiamo, però, come sia sempre il senso di responsabilità individuale a dover concorrere alla sicurezza propria e collettiva. Il rispetto rigoroso delle norme anti Covid permetterà a tutti di poter commemorare i defunti”.