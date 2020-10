Tamponi all’Unical, attivo il servizio drive-in con una postazione dell’USCA

Tamponi di controllo per gli studenti universitari. Stamattina la postazione mobile dell’USCA all’Università della Calabria che sarà dedicata alla popolazione studentesca e al personale Unical

RENDE – Sono decine le persone che questa mattina, si sono messe in fila a bordo delle proprie auto, per essere sottoposte al tampone di controllo nel centro sanitario dell’Unical dove è stata allestita una postazione con i sanitari dell’Unità Speciale di Continuità Assistenziale (USCA) che si trova alla fine del Ponte Bucci, nei pressi della Facoltà di ingegneria. La task force dell’Asp di Cosenza infatti, ha predisposto un Covid point (drive-in per i tamponi) per rendere più fluidi e accessibili i percorsi di esecuzione del test. Secondo quanto si è appreso nella giornata di oggi saranno eseguiti tra i 200 e i 300 tamponi.