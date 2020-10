Rende, attivato online lo sportello informativo sull’amianto

Istituito a Rende con delibera n. 223 lo Sportello telematico comunale informativo-ricettivo sul tema dell’amianto

RENDE – “Il provvedimento – spiega il sindaco Marcello Manna – nasce dall’esigenza di proseguire da parte di questa amministrazione nel fornire informazioni e assistenza al cittadino sulle normative in tema di amianto, continuare a gestire le segnalazioni e gli esposti, oltre a dare delucidazioni sulle misure da adottare per il trattamento dei materiali contenti amianto (MCA)”.

“Attività, queste – prosegue il primo cittadino – fondamentali per il censimento dei materiali contenenti amianto (MCA). Lo sportello, inoltre fornirà informazioni sulle eventuali agevolazioni economiche per la bonifica dei MCA e sull’attività di raccordo con i Servizi del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) e con l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Calabria (ARPACal)”.

“Lo sportello – spiega ancora Manna – troverà spazio all’interno del nostro sito istituzionale: in questa fase emergenziale, infatti, le amministrazioni pubbliche devono privilegiare le forme telematiche e/o informatiche per continuare a garantire nella massima sicurezza i servizi essenziali al cittadino.

CLICCA QUI per accedere al servizio telematico