Rende, assegnato l’impianto sportivo Ex Azzurra alla società Asd Villaggio Europa

La società a cui è stata concessa l’area, ha le idee chiare su come il centro sportivo dovrà rinascere: “un progetto di riqualificazione con un’ampia varietà di servizi volti alla valorizzazione dello sport amplificando la dotazione funzionale dell’impianto”

RENDE (CS) – Aggiudicata la concessione dell’impianto sportivo in località Marchesino alla società sportiva Asd Villaggio Europa a cui è stato consegnato l’impianto sportivo in via d’urgenza nelle more della stipula del contratto. La struttura sportiva comunale in questione è quella dell’Ex Azzurra che in questi giorni ha già cambiato completamente aspetto. Non più cumuli di terra e disordine, ma già si intravede un manto erboso spianato e pulito. L’area inizia, infatti, ad essere ripulita con i lavori che sono cominciati di gran lena da parte di una società sportiva che ha tanto entusiasmo e voglia di riqualificare al più presto l’impianto che è stato al centro di tante polemiche e attacchi da parte della minoranza. L’Asd Villaggio Europa ha le idee chiare su come il centro sportivo in questione dovrà rinascere: “un progetto di riqualificazione dell’area con un’ampia varietà di servizi volti alla valorizzazione dello sport amplificando la dotazione funzionale dell’impianto”.

Si scende nello specifico e nel dettaglio con la società Asd Villaggio Europa che lavorerà sulla “creazione di un settore giovanile, attraverso l’affiliazione con le altre associazioni calcistiche presenti sul territorio, si avvierà l’attività della scuola calcio femminile, con squadra giovanile da iscrivere ai campionati organizzati dalla Figc, la creazione di un’area delicata all’allenamento a corpo libero, dotata di attrezzature fitness outdoor, comprendente attrezzi per ogni fascia d’età (da 3 a 99 anni), l’utilizzo dei campi facenti parte dell’impianto sportivo, utilizzati in modo polivalente per lo svolgimento di discipline sportive quali atletica, basket, tennis, calcio a 11, calcio a 8, ristrutturazione spogliatoio squadre, spogliatoio arbitri e uffici e infine il ripristino della tribuna per gli spettatori e degli spazi esterni”. L’Asd Villaggio Europa nella sua organizzazione prevede anche “l’attività agonistica per i ragazzi più grandi in campionati organizzati dalla FIGC a carattere provinciale provinciale e regionale”. Tutto è pronto, insomma, per la rinascita di una struttura comunale che ritornerà ad essere il punto di riferimento di appassionati di calcio, ma anche degli altri sport, sarà un bel giardino sportivo messo a disposizione dall’Asd Villaggio Europa alla città.