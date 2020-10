Appello di Manna ai giovani: “tornate ad assumere comportamenti responsabili, usate il buonsenso”

Il sindaco di Rende: “avete sinora dimostrato di possedere la maturità necessaria ad affrontare questa situazione emergenziale e, sono certo che in questi mesi cruciali che ci apprestiamo a vivere, continuerete ad autodeterminarvi”

RENDE (CS) – “Le nuove misure di sicurezza varate dal governo centrale ci devono indurre ad una riflessione sullo stato attuale della emergenza sanitaria ancora in atto e sui differenti livelli d’azione da intraprendere.” Queste le dichiarazioni del sindaco di Rende, Marcello Manna, all’indomani del nuovo DPCM emanato dal presidente Conte.

“È fondamentale, – continua il primo cittadino – ora più che mai, rispettare norme e regole contenute nel nuovo DPCM per contenere il contagio da COVID-19. Se c’è una lezione che dobbiamo recepire da questo momento storico è che dobbiamo continuare ad agire in maniera responsabile e dimostrare senso di appartenenza ad una comunità che ognuno di noi è tenuto a tutelare.

Per farlo, però, è necessario il contributo di tutti: non bisogna allentare proprio ora la presa, ma, anzi, stringerla più forte. Oramai è un dato acquisito che il distanziamento sociale sia al momento l’unica arma a nostra disposizione per arginare il contagio. Per questo mi rivolgo alle ragazze e ai ragazzi della nostra città affinché tornino ad assumere comportamenti responsabili a salvaguardia della propria salute e di quella dei propri cari: vi invito ad usare il buonsenso e a seguire le indicazioni che sia il governo centrale che quello regionale impongono per tutelarci. Avete sinora dimostrato di possedere la maturità necessaria ad affrontare questa situazione emergenziale e, sono certo che in questi mesi cruciali che ci apprestiamo a vivere, continuerete ad autodeterminarvi. Non dissolviamo ciò che faticosamente abbiamo riconquistato, ma impegniamoci affinché i sacrifici di oggi siano il terreno su cui poggiare un futuro più florido.”