Rende, ancora fiamme su una collina tra Cutura e Longeni a ridosso della 107

Un nuovo incendio si è sviluppato su una collina tra contrada Longeni e contrada Cutura di Rende. La stessa zona era stata colpita ad un incendio domenica scorsa. Sul posto i vigili del fuoco

RENDE – Solo ieri, dopo due giorni, è stato spento un grosso rogo che ha interessato una vasta zona boscata nei pressi di Marano Marchesato e dove è stato necessario anche l’intervento di due canadair. Diversi gli ettari di vegetazione andati in fumo. Oggi un nuovo incendio è divampato nel cosentino e sta interessando ancora una volta su una collina tra contrada Longeni e Cutura a Rende, di fronte il parco commerciale Campus e a due passi dalla Statale 107. In fiamme vegetazione, sterpaglie, alberi di ulivi e querce. Sul posto sta operando una squadra dei vigili del fuoco anche per evitare che le fiamme possano interessare e raggiungere alcune abitazioni e villette che si trovano proprio sulla collina. Più o meno nella stessa zona, domenica scorsa, si era sviluppato un ennesimo rogo che ha tenuto impegnati vigili del fuoco e uomini di Calabria Verde per tutto il pomeriggio, con le fiamme arrivate praticamente a lambire la Statale 107 e domate solo grazie all’utilizzo di un elicottero.