Le fiamme, che hanno interessato un camion-frigo andato quasi distrutto, sono state prontamente domante dall’intervento dei vigili del fuoco. Illesi di occupanti

.

RENDE – Un camion-frigo in transito sulla Strada Statale 107 Silana Crotonese, nei pressi della rotatoria dello stadio Lorezon di Rende, per cause in corso di accertamento, ha preso improvvisamente fuoco. Illesi gli occupanti di mezzo che sono riusciti a fermarsi proprio nei pressi della rotonda e a scendere velocemente, mentre il mezzo veniva avvolto dalle fiamme che hanno sprigionato una lunga colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza.





Immediato l’intervento di due mezzi dei vigili del fuoco che sono riusciti prontamente a spegnere le fiamme, che hanno interessato anche della vegetazione ai lati della carreggiata, anche se il mezzo è andato quasi totalmente distrutto. La Statale 107, dopo essere stata momentaneamente chiusa al traffico per permettere le operazioni di spegnimento, è stata riaperta.