Focolaio a Rende, attivi due numeri di telefono per individuare eventuali contatti

Il comune di Rende ha avviato uno screening di tutte le persone venute eventualmente a contatto con le persone risultate positive nel focolaio scoppiato nel CAS di Santo Stefano ed ha attivato due numeri di telefono a cui tutti i cittadini possono rivolgersi.

RENDE – A seguito del focolaio scoppiato all’interno del Cas di Rende, dove al momento ci sono una quindicina di persone positive al coronavirus, tutte in isolamento nella struttura, il comune di Rende ha avviato uno screening epidemiologico per l’individuazione di eventuali contatti. Così come ad Amantea, infatti, anche gli ospiti della struttura di accoglienza di Rende erano liberi di uscire dal centro e per questo potrebbero aver avuto contatti con persone del posto. Il sindaco di Rende, massima autorità Sanitaria Locale, ha istituito due numeri telefonici dedicati attivi dalle ore 8 alle ore 20 per l’effettuazione dello screening. “Tutti i cittadini che ritengano di aver avuto contatti con le persone risultato positive al Covid, potranno contattare i seguenti numeri di telefono: 0984/1717555 e 0985/1717556″

“Il servizio – ha specificato l’Amministrazione comunale – nel rispetto della privacy è finalizzata alla tutela della salute dei cittadini e a conseguire un maggiore e più efficace monitoraggio e contenimento del diffondersi del contagio. Data la particolare urgenza, si intende che i cittadini che contatteranno i numeri telefonici sopraindicati, abbiano preso visione della sotto estesa informativa di cui agli artt. 12, 13, 14 del Regolamento generale sulla protezione dei dati UE 2016/679 (GDPR) e dell’art. 13 del D.Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018, dichiarando di essere informati sul trattamento dei loro dati personali nei limiti indicati dalla normativa informativa stessa Ed esprimendo liberamente il consenso all’utilizzazione dei dati”.