Rende, al via i lavori in tutti gli Istituti: nuove aule presso l’ex CUD dell’Unical

L’esecuzione dei lavori di adeguamento, che partiranno già da domani, sarà condotta con tempi e modalità tali da non provocare particolari disagi alle attività scolastiche



RENDE (CS) – Approvato nei giorni scorsi dalla giunta il progetto per gli interventi di adeguamento e adattamento funzionale di tutti gli Istituti Comprensivi di Rende secondo quanto stabilito dalle prescrizioni anti COVID-19. Il provvedimento sarà finanziato attraverso il Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, Competenze e Ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (Fesr) – Obiettivo Specifico 10.7 – Azione 10.7.1”.

“Il progetto ha come obiettivo l’attuazione di interventi di adeguamento e di adattamento funzionale delle aule didattiche in conseguenza all’attuale emergenza sanitaria. Sono previste opere di manutenzione straordinaria coerenti con le finalità dell’avviso e dunque volte a recuperare l’utilizzo di ulteriori spazi o l’adeguamento degli stessi alle norme anti COVID-19. L’area su cui dovranno svolgersi i lavori previsti in progetto, sono di proprietà del comune di Rende e sono immediatamente disponibili ed utilizzabili. L’esecuzione dei lavori che partiranno già da venerdì sarà condotta con tempi e modalità tali da non provocare particolari disagi alle attività scolastiche”, ha concluso il Sindaco Marcello Manna.

Infine, l’assessore alla pubblica istruzione Marinella Castiglione ha comunicato durante la giunta che i locali dell’ex CUD sono stati messi a disposizione dall’Università della Calabria: “grazie al lavoro sinergico svolto Nicola Leone Rettore UniCal e il professore Vincenzo Pezzi che ci ha permesso di utilizzare questi ulteriori spazi per lo svolgimento delle attività didattiche in pieno rispetto delle norme anti contagio”.