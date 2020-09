Rende, tragico incidente sul lavoro. Muore un operaio colpito da un montacarichi

L’incidente si è verificato questa mattina in via Marconi a Rende. A perdere la vita un operaio di 45 anni

RENDE – Un uomo di 45 anni, Vittorio Spadafora, di Cosenza, ha perso la vita questa mattina a Rende, a causa di un tragico incidente sul lavoro. Secondo le prime ricostruzioni l’operaio stava lavorando in una villetta a due piani in via Marconi, per installare un condizionatore d’aria. Mentre si trovava in giardino, ad un tratto, da un balcone della palazzina si è staccato un montacarichi che è precipitato, colpendolo in pieno alla testa.

Sul posto sono arrivati dopo poco tempo i sanitari del 118 che però non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 45enne. I carabinieri della compagnia di Rende, diretti dal comandante Sebastiano Maieli, sono sul posto per gli accertamenti di rito e per ricostruire la dinamica dell’incidente, insieme agli uomini del Nucleo Tutela Lavoro e al Magistrato di turno.

Foto di Francesco Greco