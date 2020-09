(ELENCO) Rende, nominati i 102 scrutatori per il referendum del 20 e 21 settembre

La commissione elettorale del comune di Rende ha sorteggiato e pubblicato l’elenco di 102 scrutatori ufficiali per il referendum del 20 e 21 settembre. Pubblicata anche la graduatoria di altri 100 eventuali sostituti

RENDE (CS) – La commissione elettorale composta dai consiglieri comunali Eugenio Aceto, Giovanni Gagliardi, Enrico Monaco e presieduta dal sindaco Marcello Manna, ha sorteggiato i 102 scrutatori titolari (QUI l’elenco) oltre a un cospicuo numero di eventuali supplenti per la elezione referendaria che si terrà i prossimi 20 e 21 settembre. Alla presenza di alcuni cittadini, il segretario comunale Mario Zimbo ha dato via al sorteggio, avvenuto non più manualmente, ma in modalità telematica, a garanzia della trasparenza ed equità dell’operazione. La commissione ha approvato, inoltre, la graduatoria di 100 ulteriori nominativi, sempre compresi nell’albo degli scrutatori, che andranno a sostituire gli scrutatori nominati, in caso di eventuale rinuncia o impedimento.