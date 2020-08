Eseguiti 250 tamponi in provincia di Cosenza: 12 positivi. Oggi i test a Rende

Oggi saranno eseguiti i tamponi su ospiti e operatori della casa famiglia di Rende. 29 cittadini di Bari e provincia rientrati da un viaggio in pullman organizzato in Calabria risultati positivi. Chiusi in via precauzionale il Castello Murat e Piedigrotta

COSENZA – Nelle ultime 24 ore la la task force dell’Asp di Cosenza ha eseguito 250 tamponi in tutta la provincia di Cosenza, 12 dei quali sono risultati positivi. A Cosenza, ieri, si sono registrati sette nuovi positivi: si tratta di due casi da rientro provenienti dalla Campania, tre casi da contatto con persone Covid positive e due ricoveri di persone provenienti da una casa famiglia nel territorio di Rende. Oggi, proprio nella casa famiglia, saranno eseguiti tutti i tamponi sui 37 ospiti e i 12 operatori.

Per quanto riguarda i casi di positività delle due ragazze di rientro dalla Sardegna che hanno partecipato ad una cena spettacolo in un beach club sul Tirreno, la task Force dell’Asp ha eseguito altri 33 tamponi risultati tutti negativi.

A Bari 29 turisti positivi rientrati da un viaggio in Calabria

«Oggi, in provincia di Bari, abbiamo registrato 56 casi di positività al SARS Cov2, 29 sono cittadini di Bari e provincia rientrati da un viaggio in pullman organizzato in Calabria – ha precisato il dg della Asl Ba, Antonio Sanguedolce – otto, invece, sono contatti stretti di casi già individuati. Sugli altri invece sono in corso gli approfondimenti del Dipartimento di prevenzione per ricostruire la catena del contagio e isolare eventuali nuovi focolai.» (La località calabrese non viene – al momento – resa nota).

Chiusi a Pizzo il Castello Murat e Piedigrotta

I due luoghi erano stati meta della comitiva di turisti baresi risultati positivi al Covid; proprio per questo ne è stata disposta la chiusura in via precauzionale. Non solo queste le località toccate dalla gita, ma quelle rese note al momento, in attesa che vengano ricostruiti con esattezza tutti i movimenti effettuati in quella giornata dai turisti pugliesi giunti nel Vibonese.