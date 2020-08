Rende, domani riapre al pubblico il “New Parco Acquatico Santa Chiara”

Riapre il “New Parco Acquatico Santa Chiara”. Sarà gestito, a seguito della rinuncia della DeDo Eventi, vincitrice della manifestazione d’interesse, dalla Marconi Village di Tony Fusinato che ha ottenuto l’affidamento temporaneo “apriamo in sordina ma con gli occhi puntati alla prossima stagione”. Molti ex dipendenti sono stati inseriti nell’organico con nuovi contratti.

RENDE – Sembrano essersi calmate le acque intorno al Parco Acquatico Sportivo di Rende. Dopo la procedura anticipata di risoluzione del contratto con la società che gestiva la struttura, è stato individuato il nuovo gestore temporaneo, l’imprenditore Tony Fusinato. Il Parco acquatico Santa Chiara riparte con un nuovo concetto di benessere e condivisione. Sarà un luogo dedicato alle famiglie, pensato per loro grazie anche ai loro consigli e suggerimenti. Il processo di riapertura è stato lungo e travagliato, come ogni grande struttura ma fortemente voluto da chi ama il territorio e intende valorizzarlo con strutture tanto imponenti quanto funzionali come questa, soprattutto a misura di famiglia. Diversi gli interventi di adeguamento eseguiti e ultimati negli ultimi mesi all’interno del parco, che nasce per essere un centro poli-funzionale e con una serie di servizi mirati che puntano ad un unico obiettivo: offrire servizi per il benessere della persona sotto ogni aspetto: dalle aree interne dalla piscina, al centro benessere, passando dalla zona food, fino ad una serie di altri servizi per l’intrattenimento grazie al personale dedicato. Naturalmente tutte le attività saranno svolte nel rispetto delle nuove normative Covid-19.

Il parco riparte per ora con la grande piscina e i servizi food ma che guarda inevitabilmente alla prossima stagione utilizzando soprattutto gli spazi interni, imponenti e strutturati, che creeranno sinergie e partnership tra eccellenze professionali del territorio e chi, eccellenza, lo diventerà. L’auspicio, dopo tutto quello che è successo è che finalmente di questo parco si possa parlare solo per quello che offre e offrirà alle persone e che possa essere vissuto e reso fruibile quotidianamente. L’apertura al pubblico ufficiale è prevista per domani, domenica 30 agosto, dalle ore 9.00 alle 20.00, mentre per quanto riguarda gli ex dipendenti, molti di loro sono stati inseriti nell’organico con nuovi contratti. Soddisfatto l’imprenditore Fusinato: “apriamo in sordina ma con gli occhi puntati alla prossima stagione”.