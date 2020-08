Contributo alle biblioteche per l’acquisto di libri: al comune di Rende in arrivo 10mila euro

Petrusewicz: “a Rende, questo contributo ci permetterà, in collaborazione con editori e librai locali, di costituire il primo fondo librario per la Biblioteca dei Ragazzi al Villaggio Europa”

RENDE (CS) – Pubblicato dal MiBACT l’elenco dei beneficiari della misura del fondo emergenze imprese e istituzioni culturali concernente il contributo alle biblioteche per l’acquisto di libri. “Il nostro municipio – fa sapere in una nota stampa il sindaco Marcello Manna – riceverà un finanziamento di 10.000 euro: un traguardo prestigioso, segno tangibile dell’ottimo lavoro che stiamo svolgendo in ambito culturale. Rende è divenuta in questi anni agorà dove si incrociano patrimoni identitari e si valorizza la nostra ricchezza storica e artistica. Con questa ulteriore misura, potremo sostenere l’editoria libraria garantendo all’utenza delle nostre biblioteche una maggiore possibilità di scelta tra i testi disponibili.”

L’assessora alla cultura Marta Petrusewicz ha poi annunciato che: “sono fiera che il sistema bibliotecario rendese si trovi tra i beneficiari, al livello nazionale, del contributo stanziato dal Mibact e in particolare dalla Direzione Generale dell Biblioteche. Il bando in questione è modello d’azione culturale giusta, mirata a sostenere insieme, in un circolo virtuoso, le biblioteche e l’editoria libraria, tramite la scelta di circa 5.000 biblioteche qualificate: si potrebbe dire una pioggia benefica. A Rende, questo contributo ci permetterà, in collaborazione con editori e librai locali, di costituire il primo fondo librario per la Biblioteca dei Ragazzi al Villaggio Europa”.