Plauso al comune di Rende per gestione emergenza sanitaria: “grazie per l’impegno e serietà”

RENDE (CS) – “Vi ringraziamo per l’impegno e la serietà profusa con cui avete fatto fronte alle difficoltà dell’emergenza sanitaria”: ad affermarlo in una missiva, indirizzata al Comune di Rende e all’Associazione Nazionale Carabinieri, il capodistretto sanitario Valle Crati Ottorino Zuccarelli e il responsabile del poliambulatorio di Quattromiglia Eugenio Mirabelli. “Un plauso per essere scesi prontamente in campo a garantire i servizi essenziali nel rispetto delle prescrizioni normative dettate per la salvaguardia della salute dei pazienti e anche degli addetti”, prosegue la lettera che si conclude: “Siamo consci di dover affrontare la quotidianità con senso di responsabilità e con forte fiducia, certi del senso di coesione, comunità e umanità che ci contraddistingue, fondamentale per sentirsi ancora più uniti.”



“Siamo davvero lieti – il commento del sindaco Marcello Manna dopo aver ricevuto la missiva – del rapporto sinergico instaurato con il nostro distretto sanitario, segno che, quando si opera per il bene dei nostri cittadini, le istituzioni riescono a rappresentarne necessità ed esigenze garantendo servizi essenziali quali quelli sanitari. Siamo certi che la nostra battaglia sia condivisa dagli altri sindaci coinvolti e si faccia fronte comune per salvaguardare il diritto alla salute.”