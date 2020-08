La farmacia territoriale di Rende è salva. L’ASP revoca la chiusura

Revocata dall’ASP la chiusura della farmacia territoriale di Rende con la paventata ipotesi di uno spostamento a San Giovanni in Fiore. Dopo le proteste e la preoccupazione di centinaia di cittadini l’Asp fa marcia indietro

.

RENDE – Alla fine ha prevalso il buon senso. La farmacia territoriale di Rende, in via Corrado Alvaro, non chiuderà. La struttura commissariale dell’Asp, guidata dal commissario Cinzia Bettelini, con una delibera del 10 agosto ha difatti revocato la chiusura della farmacia utilizzata da centinaia di cittadini per ritirare mensilmente i farmaci e i presidi sanitari, molti dei quali salvavita. Le preoccupazioni e la paura delle famiglie doversi recare addirittura fino a San Giovanni in Fiore per ritirare le medicine, aveva portato diverse persone a incatenarsi davanti l’entrata della farmacia chiedendo una retromarcia da parte dell’Asp.