Rende, ex lavoratori Parco Acquatico ancora senza arretrati e senza risposte

Sindacati denunciano: “a maggioranza e opposizione non interessano i lavoratori che da mesi attendono risposte”

RENDE (CS) – “La vicenda relativa al Parco Acquatico di Rende continua a tenere banco. Mentre in consiglio comunale e sulla stampa proseguono gli annunci e gli scontri tra maggioranza e opposizione, gli ex lavoratori sono ancora senza arretrati e senza risposte.” Così denunciano USB Confederazione Cosenza e COBAS Lavoro Privato Cosenza. “Nessun consigliere comunale – esclamano i sindacati – si è mosso concretamente per garantire loro il riconoscimento delle spettanze maturate. Il Comune ha pubblicato il bando per la gestione della struttura, ricevendo, a quanto abbiamo appreso dalla stampa, otto proposte da diverse realtà imprenditoriali.

Purtroppo nel bando non abbiamo letto nessun cenno agli ex lavoratori che da mesi attendono risposte. Dopo aver effettuato la ricostruzione delle buste paga di una parte di loro, abbiamo sottolineato la necessità di garantire la continuità lavorativa, assorbendoli tra i dipendenti della società che si aggiudicherà la gestione del Parco Acquatico. All’amministrazione Manna abbiamo anche chiesto un’incontro per affrontare la questione, ma nessuna risposta è arrivata.

Attraverso la nostra azione sindacale, portata avanti insieme agli ex lavoratori, abbiamo svelato questa vergogna perpetrata ai danni dei cittadini rendesi. Forse qualcuno ritiene questo una colpa e preferisce celarsi dietro il silenzio senza riconoscere i diritti a uomini e donne, con famiglie sulle spalle, che hanno lavorato in una struttura pubblica senza essere pagati. Chiediamo al Comune di Rende di convocarci al più presto per discutere del futuro lavorativo dei lavoratori e delle lavoratrici in vertenza.”