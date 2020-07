Rifiuti: ATO Cosenza, respinte le dimissioni di Marcello Manna

L’assemblea che si è riunita ieri ha respinto all’unanimità le dimissioni presentate del presidente ATO Cosenza Marcello Manna. Serve con urgenza accelerare sull’individuazione dei siti e degli ecodistretti

RENDE – “Abbiamo più volte ribadito al governo regionale le criticità dettate dall’assenza di personalità giuridica, di strutture adeguate e risorse finanziarie necessarie ad affrontare non solo l’emergenza, ma a programmare il futuro di un servizio così essenziale”. Sono le parole, in apertura di assemblea, del presidente ATO Cosenza, Marcello Manna che ha ribadito anche “l’urgenza di sottoscrivere un contratto quadro unico per tutti i comuni con l’ente gestore e avviare interlocuzione con il commissario Visconti, designato a sottoscrivere a nostro nome il contratto di servizio”.

“La regione ha recepito le nostre indicazioni e già da settembre partirà l’ATO regionale: l’auspicio è che così questa struttura abbia finalmente rilevanza giuridica e potere contrattuale”, ha proseguito il presidente dell’Ambito Territoriale Ottimale della provincia di Cosenza.

“Continueremo a dire la nostra –ha proseguito Manna – a far valere il nostro agire politico sempre volto a garantire la rifondazione di un servizio essenziale. Bisogna sottolineare con forza che allo stato attuale non è pensabile escludere i comuni morosi dal processo di smaltimento dei rifiuti. Piuttosto, si dovranno individuare le risorse economiche necessarie a far sì che quei tanti municipi che da tempo non riscuotono tributi abbiano i fondi necessari. Parallelamente, dovrà partire d questa assemblea la denuncia politica da parte di noi sindaci per accelerare l’individuazione dei siti e degli ecodistretti: solo così potremmo costruire una moderna rete di infrastrutture volte alla corretta gestione dei rifiuti”.