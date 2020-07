Rende, al via la disinfestazione notturna: il calendario delle aree interessate

Partirà già da stasera alle ore 23,00 l’intervento di disinfestazione per la lotta alle alate. Il Comune di Rende comunica orari e giorni di tutte le aree interessate

RENDE – Il Comune di Rende avvisa i cittadini che a partire dalle ore 23.00 di stasera inizieranno gli interventi di disinfestazione per la lotta alle alate. Si ricorda di adottare tutte le precauzioni necessarie durante gli interventi di disinfestazione ovvero:

– di tenere chiuse porte e finestre fino ad 1 ora dopo la fine dell’intervento;

– di non circolare o sostare durante la disinfestazione e fino ad 1 ora dopo il passaggio dell’automezzo dedicato;

– di non tenere esposta biancheria, frutta e altri alimenti e di coprire i giochi per bambini o altri oggetti che possano venire a contatto con la soluzione applicata;

– di tenere animali domestici internamente o in zone protette.

Di seguito il calendario degli interventi e delle relative zone interessate alla disinfestazione:

1° Giorno 15/07/2020: C/DA Stocchi, via Colombo, Cancello Magdalone, Rocchi, Lacone, Dattoli, Vermicelli, Arcavacata Centro, zona Unical, Longiani, Macchialonga e Santo Stefano;

2° Giorno 16/07/2020: San Biase, Monticello, Frattini, Cucchiano, Vennarello, Cutura, Mazzarella, Piano Maio, Villaggio Europa, Piano Monello, Viale dei Giardini, Profeta, Quattromiglia e zone limitrofe;

3° Giorno 17/07/2020: Rende Centro, Nogiano, Coni Soprani, Coni Sottani, Silvi, Cassani, Malvitani, Surdo, Pirelli, Petroni, Canaletta, Saporito, Failla, Sant’Agostino, Difesa, Linze, Muscione, Sorbato, Roges, Campagnano, Marchesino, Commenda, Santa Rosa, Santa Chiara, Fiume Crati e tutta la zona industriale, Isoletta.

Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti si potrà contattare il numero 346/0278763.