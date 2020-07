Emergenza rifiuti, Fridays for Future Calabria ribadisce: “no discariche né inceneritori”

“Un sistema che si affida a inceneritori e discariche per smaltire i propri rifiuti non fa anzi che creare i presupposti per nuove emergenze, brucia veleni che finiscono nell’aria e sotto terra e sottrae risorse economiche importanti a percorsi virtuosi”

RENDE (CS) – “Di fronte al municipio di Rende questa mattina abbiamo attaccato lo striscione che vedete in foto. Vogliamo ribadire con forza che nuovi inceneritori e nuove discariche mai e poi mai saranno una soluzione all’emergenza rifiuti. Su questo dobbiamo essere chiari.” Così Fridays for Future Calabria (movimento globale sull’emergenza climatica nato dall’attivismo della giovane Greta Thunberg), ha deciso questa mattina di far sentire simbolicamente la propria voce, scritta con poche e semplici parole su uno striscione, riguardo al tema emergenza rifiuti nella nostra Regione.

“Un sistema – spiegano – che si affida a inceneritori e discariche per smaltire i propri rifiuti non fa anzi che creare i presupposti per nuove emergenze, brucia veleni che finiscono nell’aria e sotto terra e sottrae risorse economiche importanti a percorsi virtuosi. In questi anni le ecomafie, sempre pronte a lucrare sul malessere dei cittadini e delle cittadine, sono state le uniche a ringraziare la politica calabrese per i suoi favori. Di fronte alla crisi climatica ed ecologica speriamo però che anche i politici più impenitenti capiscano che occorre urgentemente riconvertire un sistema marcio. Se non per noi, per la salute dei loro figli.

L’unica strada è #rifiutizero. Bello, direte voi. Ma è possibile? Certo, tantissime città anche italiane stanno seguendo percorsi virtuosi basati su #ridurre #riuso e #riciclo investendoci veramente. Dopo poco tempo hanno visto una netta diminuzione di rifiuti. All’interno della campagna “Calabria gioia mia” lanciata da Fridays for Future Calabria potrete leggere le nostre proposte sullo smaltimento dei rifiuti: https://calabriagioiamia.blogspot.com/p/campagna.html