Impianto sportivo dell’Azzurra abbandonato, che fine hanno fatto le opere da realizzare?

I consiglieri di minoranza al Comune di Rende interrogano il sindaco Marcello Manna sulla situazione in cui versa l’impianto sportivo dell’Azzurra

RENDE – I consiglieri comunali Franco Beltrano, Andrea Cuzzocrea, Rosanna Ferrante, Michele Morrone, Sandro Principe, Annarita Pulicani, Domenico Talarico, hanno presentato al sindaco di Rende un’interrogazione a risposta scritta relativamente all’impianto sportivo di località Marchesino (ex Azzurra). Nel mese di giugno 2019 veniva affidata alla società Rende Calcio 1968 Srl la concessione in gestione ed uso del suddetto impianto. La società affidataria avrebbe dovuto realizzare le seguenti opere:

– campo di calcio regolamentare in erba sintetica;

– tribuna con capienza di circa 1000 spettatori;

– campo di allenamento in erba sintetica;

– struttura di ospitalità con spogliatoio, uffici e club house;

– ampio parcheggio da asservire alla struttura;

– area giochi per bimbi;

– area verde.

Il Rende calcio 1968 avrebbe dovuto versare, inoltre, un canone annuale di 25mila euro ma a distanza di un anno dall’affidamento in concessione l’area dell’impianto di località Marchesino versa in uno stato di totale abbandono. Per questo motivo i consiglieri chiedono di sapere le ragioni per cui a distanza di un anno non sono ancora iniziati i lavori di realizzazione delle strutture previste e chiedono al sindaco di Rende se non ritiene di avviare la procedura della revoca della concessione e se la società Rende calcio 1968 ha versato il previsto canone annuale di 25mila euro.