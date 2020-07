Campetti da tennis a Commenda, nasce il “Chiappetta Sport Village”

Una nuova avventura per il Gruppo Chiappetta con la nascita del centro sportivo a Commenda che ha deciso di investire nello sport

RENDE – Il gruppo leader tra i concessionari d’auto della provincia di Cosenza, ha allargato i propri orizzonti decidendo di investire nello sport e aggiudicandosi il bando di project financing promosso dal Comune di Rende per la riqualificazione e la gestione degli impianti sportivi di località Commenda. E’ nato infatti il “Chiappetta Sport Village” su una superficie di circa 33mila metri quadri, con 6 campi da tennis in terra rossa, un campo di calcetto in erba sintetica. Tutti i campi sono dotati di illuminazione a led e all’interno c’è tutto ciò che serve per godere al massimo del proprio tempo libero. Non solo calcio a 5 e tennis, ma molto presto anche club house, con annesso ristorante al suo interno, e campo di calciotto. Il progetto è appena iniziato ma la volontà è chiara: offrire un segno tangibile a beneficio di tutto l’hinterland cosentino da parte della famiglia Chiappetta che ancora una volta è in prima linea nello sport e nella valorizzazione del territorio.

Infatti, come non ricordare l’avventura di Marco Chiappetta, uno degli Amministratori del Gruppo, Direttore Generale e co-fondatore della storica A.C. Morrone, società che milita nel campionato d’Eccellenza calabrese ed è un modello per organizzazione ed efficienza.

“Sono entusiasta – spiega Marco Chiappetta – visto che sono un grande amante dello sport. Con la Morrone siamo diventati grandi abbastanza velocemente, ad oggi vantiamo una prima squadra che milita nel massimo campionato regionale e una scuola calcio che con le varie categorie partecipa a tutti i maggiori campionati regionali. Il Chiappetta Sport Village rappresenta una nuova sfida e l’obiettivo è di portarlo velocemente ad un livello molto alto di organizzazione e servizi offerti. Vogliamo non solo offrire servizi agli sportivi, agli amanti dello sport, bensì vogliamo realizzare un luogo nel quale creare emozioni e sensazioni, tra relax, professionisti del settore ed accoglienza. Questi sono punti fondamentali”. “Il nostro obiettivo è quello di creare una struttura moderna, abbiamo già in mente lavori di ampliamento e di ammodernamento. Sarà il primo nella nostra città. Al suo interno è prevista una club house, con annesso ristorante, e la realizzazione anche di un campo di calcio ad otto. Per questo, nella risposta precedente, parlavo di “esperienza”. Vogliamo creare un luogo che si possa distinguere nel nostro territorio. Riempirlo di servizi, entusiasmo e amore. L’amore che ogni giorno impieghiamo in ogni nostra attività”.

“Il nostro Gruppo ha sempre avuto una grande passione per lo sport – commenta Egidio Chiappetta, altro Amministratore del Gruppo. – Vogliamo provare a rendere il centro un punto di riferimento per gli amanti dello sport ma anche per chi vuole passare in relax ed in libertà il proprio tempo libero”. “L’intento è anche quello sociale. Vogliamo realizzare per la nostra città di Rende un luogo dove stare bene anche con le famiglie, socializzare e fare sport all’aria aperta. Ci abbiamo creduto – conclude Egidio Chiappetta – perché apparteniamo a questo territorio, a questa città ed abbiamo voluto fare questo ulteriore passo. Stiamo avendo già diversi riscontri positivi e di questo non possiamo che esserne felici. La nostra è un’idea che vuole valorizzare il luogo al meglio, crediamo nelle sue potenzialità, nei suoi pregi, nella sua bellezza. Bisogna solo credere nei nostri territori, in ciò che c circonda. Solo così si può sviluppare, sempre di più, un territorio”.