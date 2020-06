Coronavirus, negativo il tampone dell’anziano di Villa San Carlo. Si attende l’esito degli altri test

La decisione di effettuare i tamponi nasce dal decesso di un paziente novantenne, con sintomi riferibili al Covid 19. I sanitari hanno effettuato il tampone post mortem

RENDE – La task force dell’Asp di Cosenza per la gestione dell’emergenza sanitaria da coronavirus, si è recata nella casa di riposo Villa San Carlo a Rende. Il personale medico ha ispezionato la struttura, che è stata messa in sicurezza, ed effettuato 79 tamponi. I test rinofaringei sono stati eseguiti sugli ospiti, 48 anziani in buone condizioni di salute e senza alcun sintomo riferibile al coronavirus, e sugli operatori e il personale della struttura, 31 persone in totale, tutti al momento asintomatici.

La decisione nasce dal decesso di un paziente novantenne, avvenuta intorno alle 3 di oggi all’Annunziata, con sintomi riferibili al Covid 19. I sanitari hanno effettuato il tampone post mortem che in queste ore, secondo quanto si è appreso, è risultato negativo. Si attende comunque l’esito di tutti i tamponi.

“La struttura è stata messa in sicurezza – ha spiegato a Quicosenza il dott. Mario Marino, responsabile della task force – e dal sospetto caso abbiamo avviato la procedura con l’effettuazione dei tamponi così come prevede anche la legge rispetto alle residenze per anziani. Abbiamo ovviamente raccomandato di seguire tutte le precauzioni e procedure anticontagio previste, al fine di evitare qualsiasi tipologia di rischio. I risultati degli altri test, dovrebbero essere resi noti nelle prossime ore”.