Rende, sindaco autorizza la riapertura ‘parziale’ del mercato di via Parigi

Il sindaco di Rende Marcello Manna ha emanato un’ordinanza Sindacale (n. 62 del 10/04/2020) con la quale viene autorizzata la riapertura, seppure parziale, dell’area mercatale sita in Via Parigi. Federazione Riformista: “siamo perplessi e preoccupati”

RENDE – L’ordinanza prevede l’apertura nei giorni di giovedì e di sabato, dalle ore 07:00 alle ore 14:30, per la sola attività di vendita di prodotti alimentari da parte dei coltivatori diretti, di generi alimentari dagli stessi prodotti, nonché da parte dei rivenditori su aree pubbliche (ambulanti) che siano ad oggi assegnatari di posteggio da parte dell’Ente per l’esercizio del commercio nell’area mercatale Comunale. “L’organizzazione dell’attività – è scritto nell’ordinanza – è affidata alle Associazioni di categoria (CICAS e Coldiretti Cosenza) che previa intesa con il Suap, l’ufficio patrimonio ed il Corpo della Polizia Municipale garantiranno tutte le misure di sicurezza” con tanto di uso costante di idonei Dpi e osservando tutte le norme igienico sanitarie.

Federazione Riformista: “siamo perplessi e preoccupati”

“Questa decisione ci lascia perplessi e ci preoccupa molto. I commercianti del mercato vanno certamente sostenuti e aiutati, applicando per il momento e celermente i provvedimenti di sostegno all’economia emanati del Governo, ma non disponendo l’apertura del mercato per due giorni alla settimana in questa che è ancora la fase 1 dell’emergenza”. A scriverlo è il gruppo Federazione Riformista come sottolinea come sia “evidente che si verificherà un notevole afflusso di persone e potrebbe essere difficile osservare da parte dei cittadini e verificare da parte delle forze dell’ordine il rispetto delle disposizioni vigenti di distanziamento sociale in materia. Peraltro, le forze dell’ordine sarebbero distratti dall’esercizio degli altri delicati compiti d’istituto, in particolare dalle operazioni di controllo ai varchi di accesso alla città. Questo servizio è molto importante poiché l’apertura del mercato potrebbe attirare l’arrivo a Rende di molti cittadini da altri comuni”.

“Si fa presente pertanto – conclude la nota – che questo stato di cose potrebbe rappresentare un pericolo gravissimo di estensione del contagio, tenendo conto altresì che l’area mercatale è limitrofa al popoloso quartiere Europa. Chiediamo, pertanto, al sindaco, che con numerosi video sui social fa appello al senso di responsabilità dei cittadini di restare a casa, di revocare immediatamente l’ordinanza n. 62 del 10/04. Per una doverosa informativa al rappresentante del governo sul territorio questa nota la inviamo al signor prefetto di Cosenza all’indirizzo di posta elettronica dell’ufficio e al Presidente della giunta Regionale”.