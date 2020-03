Coronavirus, i carabinieri di Rende donano beni di prima necessità alla Croce Rossa

Donati alla Croce Rossa italiana alimenti di prima necessità per bambini, omogeneizzati, latte, biscotti di prima infanzia e merendine da distribuire alle famiglie bisognose.

RENDE – Non solo costanti controlli per far rispettare le vigenti regole relative ai divieti di spostamento per evitare il contagio da Coronavirus, ma anche assistenza e solidarietà. Ed è proprio per rimanere fedeli al motto “possiamo aiutarvi” che i militari della Compagnia Carabinieri di Rende hanno voluto contribuire ad alleviare le preoccupazioni di molte famiglie che, giorno dopo giorno, vedono aumentare il rischio di restare con il frigo completamente vuoto e di dover fronteggiare, oltre all’emergenza sanitaria, pure quella “necessaria e vitale” della mancanza di derrate alimentari. Un piccolo gesto di altruismo che mette in risalto il grande cuore degli uomini e delle donne dell’Arma, che ancora una volta, anche nei momenti di emergenza, dimostrano un forte senso civico e di prossimità nei confronti dei cittadini soprattutto di quelli più deboli, donando ai volontari della Croce Rossa Italiana di Rende centinaia di confezioni di alimenti di prima necessità per l’infanzia tra cui omogeneizzati, latte e biscotti. L’appello rivolto ai cittadini è quello di continuare a “restare a casa” per contribuire a contenere la diffusione del virus ed abbassare la curva dei contagi, al fine di poter rendere questo momento di emergenza solo un triste ricordo.