Manna scrive a Poste Italiane: “aprire uffici postali per evitare assembramenti”

RENDE (CS) – Caos negli uffici postali rendesi: da alcuni giorni si registrano interminabili file dinnanzi gli uffici postali d’oltre Campagnano, dovute agli orari ridotti e alla chiusura di alcuni uffici dei comuni vicini. La maggior parte degli uffici postali, infatti, garantisce l’apertura solo in mattinata fino alle 13,30. Altri uffici a causa dell’emergenza coronavirus hanno deciso di chiudere totalmente al pubblico. Ciò sta creando notevoli disagi e proprio per questo – con una missiva redatta stamane – il sindaco di Rende Marcello Manna, dopo diverse segnalazioni giunte in municipio, ha scritto a Poste Italiane.

Il primo cittadino ha voluto rimarcare la “pericolosa situazione di forte assembramento di persone, venutasi a creare presso alcuni uffici postali di Rende. Da informazioni assunte in loco da parte del comando della polizia municipale, pare che detti assembramenti siano stati causati dalla chiusura di alcuni uffici postali dei comuni vicini oltre che dalla ridotta operatività degli sportelli aperti al pubblico” si legge nella lettera.

“Oltre all’adozione di tutte le misure atte a garantire il rispetto delle precauzioni dettate dalla recente disciplina normativa afferente l’emergenza sanitaria in atto, si devono aggiungere le problematiche di ordine pubblico che potrebbero derivare dalla situazione di assembramento. Pertanto, in prima istanza, si chiedono rassicurazioni in merito all’adozione di tutte le opportune cautele di natura sanitaria nonché di quelle ulteriori accortezze atte a prevenire problemi di ordine pubblico. Inoltre si invita a garantire la piena operatività degli uffici ubicati in Rende e nei comuni limitrofi.

Il Comune di Rende, infatti, a causa della propria dimensione demografica e della sua posizione baricentrica rispetto all’hinterland, incontra gravi ed oggettive difficoltà nella prevenzione degli assembramenti. Tali difficoltà appaiono oggi ancor più aggravate dalle scelte operative di Poste Italiane”, ha concluso il primo cittadino.