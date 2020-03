Quarantena per i medici visitati dall’informatore scientifico. Sanificato il PS a Corigliano Rossano

Gli ultimi casi di persone risultate positive al test del Coronavirus fanno crescere l’apprensione. Secondo quanto emerso alcuni medici che avrebbero ricevuto nei giorni precedenti l’informatore scientifico sono stati invitati a mettersi in quarantena

RENDE (CS) – Si lavora alla ricostruzione dei contatti avuti dai pazienti risultati positivi al Coronavirus ed in particolare per quanto riguarda l’informatore scientifico di Rende, sarebbero diversi i medici di base invitati a mettersi in quarantena per i 14 giorni successivi alla visita. Secondo quanto si è appreso si tratterebbe, di numerosi medici fra Cosenza, Rende, Rogliano, Luzzi e altri centri della provincia. Resteranno chiuse pertanto le strutture ambulatoriali dei medici interessati. La quarantena è ovviamente a scopo precauzionale. L’informatore scientifico avrebbe anche partecipato a un evento dedicato alla categoria, che si è tenuto lo scorso 28 febbraio a Lamezia. I tamponi per Coronavirus, effettuati sia sull’uomo che sulla moglie, sono risultati positivi.

A Corigliano Rossano sanificati i reparti e Pronto Soccorso

Anche per quanto riguarda il paziente di Corigliano, ricoverato a Cosenza, si lavora per ricostruire i contatti che ha avuto prima di accedere al Pronto soccorso dove – è stato riferito dal sindaco – sono stati ultimati gli interventi di sanificazione dei reparti ed oggi il Pronto Soccorso riaprirà al pubblico. Fino alla riapertura resta disponibile, presso la struttura ospedaliera di Corigliano, il servizio di ambulanza attrezzato per tutti gli eventuali casi di emergenza ed a servizio dei reparti. Viene confermata, inoltre, attraverso la collaborazione dei volontari delle Croce Rossa Italiana l’attivazione del pre-triage nelle tende installate nei due presidi dello Spoke di Corigliano-Rossano (rese, quindi, funzionanti senza il personale dell’ospedale). Resta attivo il monitoraggio con isolamento domiciliare in tutti i casi nei quali ne ricorrano le condizioni prescritte.

E’ quanto emerso dalla riunione operativa ad hoc per fare il punto sulla situazione dello Spoke rispetto all’emergenza Coronavirus, promossa dal Sindaco Flavio Stasi ed svoltasi nella sede della Protezione Civile alla presenza del direttore sanitario dell’Ospedale Spoke di Corigliano-Rossano Pier Luigi Canino, del direttore dell’Unità Operativa Complessa dello Spoke Natale Straface e del responsabile dell’area jonica del dipartimento prevenzione dell’Asp Martino Rizzo. L’incontro è servito anche a fornire chiarimenti e rassicurazioni rispetto alla gestione sanitaria del caso del paziente positivo al Coronavirus, registrato ed accertato al plesso ospedaliero di Corigliano.

“I contatti del personale sanitario – è stato spiegato da parte dei dirigenti dello Spoke – sono stati in misura contenuta sia in termini di tempo che di tipologia di assistenza, viste le condizioni cliniche non critiche del paziente in questione. Il personale operante al Pronto Soccorso non è stato esposto in misura tale da dovere imporre provvedimento di isolamento fiduciario”.

Nel corso della riunione è stato infine valutato e condiviso, con l’obiettivo di gestire al meglio l’eventuale diffusione del COVID-19, di adibire un’area ad hoc dello Spoke di Corigliano-Rossano per il ricovero e l’assistenza di casi di contagio con difficoltà respiratoria che non necessitano di terapia intensiva. Si tratterà di una area definita di terapia “sub-intensiva” che garantirà quindi la corretta gestione di casi che non presenteranno sintomi gravi, preservando così i pochi disponibili di terapia intensiva, divenuti in questo periodo ancor più preziosi. Resta l’esigenza di attivare tutte le procedure necessarie per l’aumento dei posti di terapia intensiva di ogni plesso ospedaliero della Regione, così come già richiesto nei giorni scorsi.