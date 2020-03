Rende, Federazione Riformista “silenzio assordante sull’impianto dell’ex Azzurra calcio”

Lorenzo Principe, coordinatore Federazione Riformista “è passato quasi un anno e più volte abbiamo interpellato il sindaco e l’assessore allo sport, anche attraverso un’interrogazione chiedendo delucidazioni. Impianto lasciato all’incuria e in decadenza. Da loro solo silenzio”

RENDE – “Continua il silenzio e l’alone di mistero che si cela dietro il destino degli impianti sportivi comunali un tempo sede dell’Azzurra Calcio. Campi di calcio considerati tra i migliori campi in erba della Calabria, grazie ad una gestione efficace e quasi maniacale che permetteva a tanti ragazzini della nostra Città e non solo, di poter solcare e apprendere i segreti dello sport più bello del mondo a due passi da casa”. Lo scrive in una nota Lorenzo Principe, coordinatore Federazione Riformista

“Tanti giovani promesse dell’area urbana – scrive Principe – hanno solcato quei campi e molti sono diventati professionisti affermati giocando in serie A, B e C. Oggi i ragazzi rendesi non hanno più la possibilità di giocare a calcio in quelli che un tempo erano degli splendidi campi in erba naturale; le erbacce e la vegetazione hanno preso il sopravvento e le famiglie rendesi sono costrette a mandare i propri figli presso le scuole calcio della vicina Cosenza. Ricordiamo ai cittadini che l’amministrazione Manna, dopo la decisione, per certi versi inspiegabile, di non rinnovare la licenza alla vecchia gestione del Presidente Luigi Cosentini, ha affidato il 6 Giugno 2019, tramite gara e bando pubblico, la struttura al Rende Calcio di Fabio Coscarella. Il progetto del Rende Calcio prevede(va): tribuna di 1000 posti, campo regolamentare per gare in sintetico, campo per allenamento in sintetico, ristrutturazione Uffici e Spogliatoi, area parcheggio, area giochi per bambini”.

“È passato quasi un anno, e più volte come Federazione Riformista abbiamo interpellato il Sindaco, e l’Assessore allo sport, anche attraverso una interrogazione da parte dei nostri consiglieri comunali, chiedendo delucidazioni sul destino della struttura. Perché un impianto sportivo comunale, nel centro della Città, che fino a pochi anni fa era una splendida struttura, oggi è completamente abbandonato a se stesso, preda dell’incuria e destinata all’oblio? Perché quelli che dovrebbero essere i nuovi gestori dell’impianto hanno asportato tutti fari per l’illuminazione della struttura, senza un apparente motivazione, visto che i lavori di ristrutturazione promessi non sono mai partiti? Per la Città di Rende, la decadenza di una struttura come quella dell’ex Azzurra Calcio è una grave perdita non solo dal punto di vista sportivo ma anche e soprattutto dal punto di vista sociale. L’Azzurra Calcio per anni ha svolto un importante funzione educativa e di aggregazione, tenendo alla larga tanti ragazzi dell’area urbana dalla strada e da ogni forma di devianza sociale”.

“Il Sindaco Manna e soprattutto l’Assessore Rausa, uomo di sport – conclude la nota – dovrebbero prendere atto dell’incapacità del Rende Calcio e del suo Presidente di farsi carico della gestione della struttura, e assumere le opportune decisioni per far rinascere questo importante impianto sportivo cittadino”.