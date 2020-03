Rende, un nuovo impianto d’illuminazione a led in tre parchi comunali. Al via i lavori

RENDE – Sono partiti i lavori per la riqualificazione dei parchi comunali Emoli, Viale dei Giardini e San Giovanni (la “villetta dei mattoni”). In particolare i lavori riguardano l’installazione di un nuovo impianto di illuminazione . L’assessore ai lavori pubblici del comune Pino Munno ha specificato che: “l’intervento è afferente all’area compresa tra il Parco Emoli e l’adiacente Villaggio Europa ed interesserà anche l’adiacente viale dei Giardini e la villetta di San Giovanni, tutte e tre aree divenute negli anni punto di ritrovo e di socialità . L’esecu zione dei lavori concorre al processo di riqualificazione a vario titolo delle aree mediante un intervento sull’illuminazione dei percorsi a traffico veicolare e pedonale . L’installazione, infine, di un impianto di illuminazione a led , con lampade ai vapori di mercurio e sodio ad alta pressione, garantirà un risparmio energetico di oltre il 50% con un conseguente vantaggio in termini di rispetto dell’ambiente, oltre a rendere più sicure le aree nelle ore notturne”.

“La diversità delle precondizioni delle singole aree di intervento – ha proseguito Munno- ha dettato la consistenza e la tipologia di intervento, optando di volta in volta per soluzioni differenti e calzanti in ordine alle funzioni del contesto urbano/ambientale ed al quadro normativo di riferimento. Nella fattispecie sono stati realizzati interventi progettuali che hanno comportato la sostituzione di sistemi di illuminazione in toto e/o in parte (corpi illuminanti e pali), nonché́la posa in opera e la messa a norma delle linee di alimentazione.