Rende, la nuova scuola media di contrada Linze. Approvato il progetto definitivo

Approvato stamane il progetto definitivo per la realizzazione della nuova scuola secondaria, totalmente antisismica, che includerà 5 aule didattiche e un laboratorio. La superficie coperta complessiva del fabbricato è pari a circa 700 mq.

.

RENDE – “L’intervento –ha affermato il sindaco Marcello – si inserisce nel progetto più ampio di riqualificazione territoriale che la nostra amministrazione persegue da più anni e che sta prendendo forma grazie al Piano strutturale comunale a cui stiamo alacremente lavorando per realizzare un esempio di urbanistica nuovo e di un nuovo sviluppo integrato. È infatti nostro intento pensare ad una città dove si superi il concetto di periferia per dare spazio ad una visione d’insieme in cui parte storica e città consolidata dialogano in maniera armonica perché è attorno ai servizi si espandono i quartieri”.

“L’area di intervento è posta in continuità con la scuola secondaria già esistente – ha dichiarato l’assessore ai lavori pubblici Pino Munno – il progetto prevede la realizzazione di un nuovo corpo di fabbrica con 5 aule didattiche ciascuna adatte ad ospitare un numero di 20 alunni ad aula, quindi complessivamente 100 alunni, oltre che un laboratorio didattico. La superficie coperta complessiva del fabbricato è pari a circa 700 mq. In concomitanza agli interventi strutturali, sarà poi garantita la massima sicurezza e la rispondenza alla normativa antisismica (struttura che prevede un livello di sicurezza sismica: classe 2 – uso frequente e normale affollamento). Sono stati previsti, inoltre, lavori di realizzazione dei nuovi sistemi tecnologici che prevedono anche un impianto fotovoltaico da 25 moduli con una potenza totale pari a 7,5 kVA e una produzione di energia annua pari a 12.000 kWh. Il progetto – ha concluso Munno- è stato ammesso a finanziamento con decreto del Ministero dell’Istruzione e della Ricerca per un importo complessivo di € 765.368,10. L’asse specifica d’intervento è la XI – “Istruzione e formazione” (OT 10 FESR) del POR Calabria FESR FSE 2014/2020 che ha la priorità di “Investire nell’istruzione, nella formazione per le competenze e l’apprendimento permanente” con l’obiettivo specifico di aumentare la propensione dei giovani a permanere nei contesti formativi e migliorare la sicurezza e la fruibilità degli ambienti scolastici attraverso interventi di riqualificazione degli edifici scolastici (Azione 10.7.1)”.