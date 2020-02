Terremoto a Rende, paura danni e lesioni ad alcuni palazzi. Il video della scossa

Molte persone, che si trovavano in casa o in esercizi commerciali, si sono precipitate in strada per la paura di altre scosse. Segnalati alcuni danni nel centro storico di Cosenza. Intervento dei vigili del fuoco a Rende per persone rimaste bloccate negli ascensori. Riunione in prefettura a Cosenza

RENDE – Si registrano diversi danni a seguito della scossa di terremoto di magnitudo 4.4 avvenuta intorno alle 17 di oggi. Lesioni e crepe nei palazzi, vasellame e ceramiche cadute a terra e panico tra la popolazione che si è riversata per le strade. Le persone hanno abbandonato i luoghi di lavoro, le abitazioni e i negozi, affollando le piazze. Fortunatamente nessuna scena di panico, solo tanta paura. Nei supermercati la merce è caduta dagli scaffali. Non si segnalano comunque feriti o gravi danni, ma solo alcune lesioni agli edifici. Al momento sono in corso controlli in tutte le strutture pubbliche e specie nel centro storico di Cosenza e Rende, dove sono caduti massi e calcinacci.

In particolare a Cosenza in via Galeazzo di Tarsia, in un edificio già segnalato perché parzialmente crollato, sono caduti alcuni massi fortunatamente senza provocare danni. Sul posto anche il sindaco di Cosenza Mario Occhiuto e le forze dell’ordine che hanno deciso per precauzione di transennare la zona. Sono in corso tutte le verifiche da parte dei vigili del fuoco che sono stati letteralmente sommersi dalle telefonate dei cittadini. I principali interventi dei pompieri riguardano alcune persone rimaste bloccate negli ascensori al momento della scossa. Dalle ore 17.02 il traffico ferroviario è sospeso sulle linee Sibari – Cosenza, Paola – Cosenza e Sapri – Lamezia Terme a causa di un evento sismico di magnitudo 4,4 in prossimità della stazione di Castiglione Cosentino. Sono attualmente in corso le verifiche all’infrastruttura da parte dei tecnici di RFI. A seguito della scossa sono caduti alcuni calcinacci all’interno della chiesa San Nicolò e Biagio a Castiglione Cosentino.

La scossa di terremoto è avvenuta mentre in Comune, a Cosenza, era in corso la seduta della commissione sanità, in queste ore al lavoro per predisporre il piano di prevenzione e controlli legati all’emergenza del coronavirus. In un attimo, l’intero palazzo comunale si è svuotato, dipendenti e funzionari sono rapidamente usciti dall’edificio per paura di crolli.

Riunione in Prefettura a Cosenza

Il sindaco Occhiuto, le forze dell’ordine, i vigili del fuoco e gli uomini della protezione civile si stanno recando in Prefettura a Cosenza per una riunione operativa dove sarà effettuata una prima stima dei danni e si gestirà l’evolversi della situazione.

IL VIDEO DELLA SCOSSA