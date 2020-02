Coronavirus, ordinanza del sindaco di Rende a chi rientra dalle zone colpite dal virus

Nell’ordinanza pubblicata sull’albo pretorio del Comune “tutti coloro che rientrano sul territorio del comune di Rende provenendo dalle regioni del Nord interessate dall’espansione epidemica e a rischio dovranno comunicarlo ai rispettivi medici di famiglia”

RENDE – In merito alla Emergenza sanitaria per COVID-19 (Coronavirus) è stata pubblicata sull’albo pretorio l’ordinanza da parte del sindaco di Rende Marcello Manna ““Tenuto conto che l’Organizzazione mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 (Coronavirus) un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale” si legge nel documento, “dell’evolversi della situazione epidemiologica e, segnatamente, del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e dell’incremento dei casi in alcune Regioni del Nord Italia; vista la nota della Presidente della Regione Calabria con la quale si invitano i cittadini calabresi che in queste ore rientreranno dalle regioni del Nord interessate dall’espansione epidemica, oltre che dalle altre aree internazionali già definite a rischio (Cina soprattutto), a comunicare alle autorità sanitarie locali il loro rientro in modo da valutare misure di quarantena attiva volontaria presso il proprio domicilio anche in assenza di sintomi; ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per contrastare l’eventuale diffusione del virus sul territorio locale, adottando misure di contrasto e contenimento […] si ordina a tutti coloro che rientrano sul territorio del Comune di Rende provenendo dalle regioni del Nord interessate dall’espansione epidemica, oltre che dalle altre aree già definite a rischio dalla Autorità sanitarie: di comunicare dette circostanze ai rispettivi medici di famiglia, affinché possano prescrivere gli opportuni comportamenti e di segnalare a questo Ente ed all’ASP le predette circostanze”.

L’invito alle autorità scolastiche e agli operatori economici

L’ordinanza procede poi chiedendo: “alle locali autorità scolastiche e universitarie di segnalare la presenza di personale docente, studentesco o ausiliario proveniente dalle aree a rischio; agli operatori economici presenti sul territorio comunale di segnalare la presenza di clienti o fornitori provenienti dalle aree a rischio; segnatamente, agli operatori economici del settore alberghiero e dell’ospitalità in genere, di segnalare la presenza di ospiti provenienti dalle aree a rischio”.

Il sindaco, poi, invita: “le locali autorità scolastiche e universitarie, nonché gli organizzatori di eventi, di valutare l’opportunità di tenere od organizzare, presso le strutture di relativa competenza, convegni o qualsiasi altro evento che preveda l’arrivo di partecipanti da aree già definite a rischio”. Infine, il primo cittadino raccomanda: “a tutti i cittadini di rispettare tutte le misure igieniche e sanitarie già ampiamente diffuse dalle organizzazioni sanitarie riconosciute; a tutti i cittadini che ne ravvisino l’oggettiva e fondata esigenza, di contattare il numero di emergenza nazionale 1500, nonché i numeri resi noti dalla Regione Calabria 0961883346 e 0961883016”.