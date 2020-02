Rende, ordinanza del sindaco Manna “la Sorical ripristini subito la fornitura d’acqua”

Ordinanza del sindaco Marcello Manna che impone alla Sorical “l’immediato ripristino della fornitura d’acqua dall’acquedotto Abatemarco, ridotta del 25/30% in modo arbitrario”. Ordinanza emanata a garanzia della salute e dell’igiene pubblica

RENDE – Pubblicata sull’albo pretorio del comune di Rende un’ordinanza firmata del sindaco Marcello Manna che intima alla Sorical, la società che gestisce gli acquedotti regionali, il ripristino della fornitura idrica dell’acquedotto Abatemarco (che copre il 98% del territorio comunale non essendo presenti altre fonti di approvvigionamento) su tutto il territorio rendese di una portata di almeno 210 litri al secondo.

La Sorical garantisce al comune di Rende una portata di 230 litri al secondo ma, secondo quanto riportato nell’ordinanza del sindaco, la società avrebbe effettuato arbitrariamente dalla giornata di ieri, martedì 4 febbraio, una riduzione del 25/30% che ha creato disservizi per l’utenza pubblica e privata (scuole, uffici e attività commerciali) che per motivi di igiene e salute pubblica hanno dovuto sospendere le loro attività, nonostante vi sia un piano di rientro dal debito per la fornitura idropotabile all’ingresso del Comune di Rende avviato con il pagamento di un primo acconto a Sorical Spa di 190mila euro effettuato il 28 gennaio. Nell’ordinanza il sindaco chiede il ripristino della fornitura e, in caso di non ottemperanza, si provvederà a deferire la Sorical all’autorità giudiziaria. Copia del provvedimento sarà inviata al prefetto e ai presidenti della regione e della provincia di Cosenza.